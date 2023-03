Julie Allemand met de comeback en stek in halve finale van EuroCup Women

Julie Allemand vierde na een hamstringblessure haar comeback met ASVEL Lyon met een plaats in de halve finale van de EuroCup Women. Elise Ramette is met Cadi La Seu uitgeschakeld. Vanavond kunnen Antonia Delaere (Venetië) of Maxuella Lisowa (Ramla) en Hind Ben Abdelkader (Villeneuve d’Ascq) met bondscoach Rachid Méziane zich ook kwalificeren voor de halve finale.

In januari viel een sterk spelende Julie Allemand uit met een hamstringblessure. De guard miste daardoor de EK-kwalificatiematchen in februari met de Belgian Cats. De 26-jarige Waalse vierde ondertussen haar wederoptreden met ASVEL Lyon. Allemand (2 punten, 4 assists)won met 60-71 de return van de kwartfinale van de EuroCup Women in een Frans onderonsje van Angers. ASVEL had de heenwedstrijd met 88-58 gewonnen.

In de halve finale wacht waarschijnlijk weer een Franse clash. Villeneuve d’Ascq, met Hind Ben Abdelkader en coach Rachid Méziane, won immers de heenwedstrijd tegen het Spaanse Zaragoza (met Serena-Lynn Geldof) met 84-68.

Elise Ramette (1 punt, 2 rebounds, 3 assists) verloor met het Spaanse Cadi La Seu na de heenpartij (61-86) ook de return met 75-65 van Galatasaray Istanbul. De Turkse ploeg krijgt in de halve finale ook een Belgian Cat tegenover zich. Het Israëlische Ramla, met Maxuella Lisowa, won met 80-75 de heenwedstrijd van Venetië en Antonia Delaere. Vanavond is de return in Italië. De halve finales van de EuroCup Women worden op 16 en 23 maart betwist. De final is op 5 en 12 april.