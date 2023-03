Romain Bardet doet opvallende uitspraak over Parijs-Nice, waar hij start: “Ik voel me er eigenlijk niet op mijn gemak”

Romain Bardet kruist straks de degens met onder anderen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar in Parijs-Nice. Maar echt veel zin lijkt de Fransman daar niet in te hebben.

“Het is niet de wedstrijd waar ik mij het meest op mijn gemak voel”, aldus de Team DSM-renner. “Het is een moeilijke wedstrijd. Je moet namelijk de hele tijd attent zijn. Vaak heb je vroeg in de week al een lastige etappe, de wind speelt een grote rol, nog een tijdrit en dan het laatste weekend met veel beklimmingen. De Dauphiné vind ik bijvoorbeeld makkelijker omdat de beklimmingen meer geleidelijk zijn. De Tirreno-Adriatico heeft dan meer etappes voor de sprinters, wat de koers niet zo zwaar maakt.”

“Pogacar en Vingegaard? Ze vliegen al sinds het begin van het seizoen. Daarnaast kunnen ze op steun rekenen van een sterke ploeg. Maar wat er ook gebeurt, er zijn altijd sterke renners die een groot gevecht leveren in Parijs-Nice. Ik ga gewoon mijn eigen koers rijden en zal moeten vertrouwen op mijn benen.”

De 32-jarige Bardet begon zijn seizoen in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Hij reed onder andere naar een vierde plek in de derde etappe en eindigde achtste in het eindklassement. In de Faun-Ardèche Classic en Faun Drôme Classic werd hij twee keer elfde.