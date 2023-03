Honderden nieuwe gevallen van vergiftiging in Iraanse meisjesscholen

Op meisjesscholen in Iran zijn honderden nieuwe gevallen van vergiftiging gemeld. Alleen in de stad Ardabil in het noorden van het land zijn meer dan 400 meisjes op elf scholen getroffen, zo berichtte de Iraanse krant Shargh donderdag. Zowat 100 meisjes liggen voor verzorging in het ziekenhuis. Van enkele meisjes is de gezondheidstoestand kritiek.

De voorbije dagen werden op tientallen scholen in andere delen van Iran al gelijkaardige gevallen van vergiftiging gemeld. De berichten veroorzaken veel ophef in het land. Ouders zijn bezorgd en woedend. Er is nog altijd geen officiële reactie van de Iraanse regering. De autoriteiten lijken echter uit te gaan van gerichte gifaanslagen. De motieven zijn nog altijd onduidelijk. Schoolmeisjes klagen onder meer over duizeligheid en ademnood.

De eerste gevallen dateren van eind november, toen de protesten in Iran in volle gang waren. Aanvankelijk werden maar enkele meisjesscholen in het sjiitische bolwerk Ghom getroffen, maar de voorbije dagen raken steeds meer gevallen in andere delen van Iran bekend. De golf van vergiftigingen heeft ook de hoofdstad Teheran bereikt.