Ysaline Bonaventure stoot door naar kwartfinales in Monterrey

Ysaline Bonaventure (WTA 96) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/259.303 dollar). In de tweede ronde haalde de 28-jarige Luikse haalde het van de 21-jarige Russin Kamilla Rakhimova (WTA 97) met een score van 7-6 (7/2); 1-6; 6-3. Het was hun eerste onderlinge duel.