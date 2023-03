“Folterkamers in Cherson maakten deel uit van uitgekiend plan van Russische overheid”

Bewijs uit Cherson toont aan dat Russische foltercentra in de zuid-Oekraïense regio niet geïmproviseerd opgezet werden, maar gepland en direct gefinancierd werden door de Russische overheid. Dat meldt een team van Oekraïense en internationale advocaten na eigen onderzoek, schrijft The Guardian.

Cherson stond tussen maart en november vorig jaar acht maanden lang onder Russische controle. De ngo Mobile Justice Team onderzocht na de herovering van de stad op 11 november door het Oekraïense leger 20 folterkamers, en kwam tot de conclusie dat die uitmaakten van “een uitgekiend plan om het Oekraïense verzet te terroriseren, onderdrukken, en elimineren, en om de Oekraïense identiteit te vernietigen.”

Het bewijs dat verzameld werd door het Oekraïense gerecht, en dat onderzocht werd door de ngo, zou plannen voor de Russische troepen bevatten om de 20 foltercentra die in Cherson gevonden werden op te zetten, te beheren, en te financieren. “De foltercentra werden niet geïmproviseerd, maar maakten deel uit van een doelbewust uitgedacht en gefinancierde blauwdruk, met het duidelijke doel om de Oekraïense nationale en culturele identiteit uit te wissen”, zegt Wayne Jordash, de Britse advocaat die de ngo leidt.

De centra werden geleid door de Russische inlichtingendienst FSB, het Russische gevangeniswezen, en lokale collaborateurs, en waren volgens de ngo bedoeld om Oekraïense leiders en verzetsstrijders te onderdrukken, te heropvoeden, of te doden. Het ging om iedereen die een band had met de Oekraïense overheid of de Oekraïense openbare sfeer, zoals activisten, journalisten, ambtenaren en leraren. Andere slachtoffers werden naar verluidt lukraak aangehouden op straat en opgepakt voor het bezit van “pro-Oekraïense propaganda” op hun telefoons.

De gevangenen werden geslagen, kregen elektrische shocks, en werden onderworpen aan waterboarding. Ze werden verplicht om pro-Russische slogans en gedichten uit het hoofd te leren en op te zeggen. Meer dan 1.000 overlevenden getuigden over de foltercentra, meer dan 400 mensen zijn spoorloos. Het is onduidelijk of zij vermoord werden, dan wel of ze meegenomen werden naar Rusland.

