Snooker van wereldniveau: Neil Robertson vindt het gaatje voor fenomenale bal tijdens Championship League snooker

Na dag een in de Winner’s Group van de Championship League Snooker, die doorgaat in het Engelse Leicester, heeft de Engelsman Judd Trump zijn eerste drie wedstrijden gewonnen en is hij ongeslagen leider.

Trump (WS-5), die het toernooi drie keer won toen het nog geen rankingtoernooi was, zette achtereenvolgens de Chinees Xiao Guodong (WS-33) met 3-1 en zijn landgenoten Kyren Wilson (WS-7) en Jack Lisowski (WS-13) ook met 3-1 cijfers aan de kant.

In zijn overige drie wedstrijden moet ‘The Ace in the Pack’ het nog opnemen tegen John Higgins (WS-11), de Engelsman Stuart Bingham (WS-14) en Neil Robertson (WS-4). Die laatste pakte in zijn partij tegen Lisowski uit met een wonderbaarlijke plaatsingsbal op zwart.

Het zijn zeven spelers die in de Winner’s Group strijden voor vier plaatsen in de halve finale. Alles zes moeten ze het in een onderlinge confrontatie tegen elkaar opnemen en dit in een wedstrijd naar een best-of-5.

Luca Brecel won vorig jaar het toernooi toen hij in de finale de Chinees Lu Ning met 3-1 versloeg.