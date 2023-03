Zestiger moet 40.500 euro aan werkloosheidsuitkering terugbetalen: “Hij moet beseft hebben dat hij daar geen recht op had”

D.B. (65) was sinds 2015 werkloos en ging in 2019 met pensioen. In de periode voor zijn pensioen kreeg hij daarom een werkloosheidsuitkering. Ondertussen maakte hij wel deel uit van een vennootschap die instond voor de oprichting van appartementsgebouwen in Gierle (Lille) en Retie tussen februari 2017 en oktober 2019.

De rechtbank in Turnhout heeft de zestiger voor sociale inbreuken veroordeeld tot een boete van 4.800 euro, waarvan de helft met uitstel. Hij moet ook 40.584 euro, het bedrag van de onterecht ontvangen werkloosheidsuitkeringen, terugbetalen.

Hoewel de man beweert dat hij niet de intentie had om fraude te plegen, zijn de betichtingen voor de rechtbank wel bewezen. “Hij volgde de vooruitgang op de werven zeer goed op en stond in voor de administratieve, juridische en conceptuele taken”, stelde de rechter in het vonnis. “Hij verklaarde dat hij geen inkomsten binnenhaalde, maar hij bezit wel 90% van de aandelen. Hij moet beseft hebben dat hij geen recht had op een werkloosheidsuitkering.” (bvdl)