Bij ons is het alomtegenwoordig, in Wallonië spreekt (nog) niemand over stikstof

Aan Vlaamse kant wordt al weken gedebatteerd, vergaderd en gezucht over het bereiken van een stikstofakkoord. In Wallonië volgen ze die discussie met een half oog want zelf hebben ze er geen last van. De krant Le Soir pende vorige week zelfs dat het stikstof probleem zich in Wallonië helemaal niet stelt, ‘gezien de radicaal andere veehouderij’.

“Maar dat is toch niet helemaal correct”, zegt bioloog Tobias Ceulemans (KU Leuven). “Het probleem is er minder groot dan in Vlaanderen maar het verschil is helemaal niet van die aard dat er geen probleem is. In Vlaanderen gaat het om 23,8 kilogram reactieve stikstof per hectare per jaar, in Wallonië gaat het over een 18 kilogram. Dat is nog steeds ver boven wat Europa toe laat.”

Het arceerde gebied wordt als kwetsbaar beschouwd

Rechtszaak

En daar zit het Nederlandse stikstofbeleid voor iets tussen. “In Nederland is een particulier naar de rechtbank gestapt tegen de Nederlandse overheid omdat die te weinig deed om de uitstoot van stikstof in te perken. Die man heeft die rechtszaak gewonnen, wat enkele Vlaamse natuurverenigingen heeft geïnspireerd om hetzelfde te doen”, zegt Ceulemans. In Vlaanderen draaide het om de vergunning van een kippenstal in Kortessem. De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat de kippenstal er niet kon komen. Dat zorgde voor een precedent en zette heel wat andere veehouders in de wind.

“Het grote verschil met Wallonië is dus uiteindelijk dat daar nog geen rechtszaak aangespannen werd”, stelt Ceulemans. “Als dat wel zou gebeuren, zal de discussie niet anders zijn. Want ook in Wallonië is er een intensieve veeteelt en zware landbouw en zijn er zelfs meer gebieden die volgens de regels van Europa beschermd moeten worden.” De Waalse regering nam enkele weken geleden alvast de vlucht vooruit. Zij keurden het Programma Duurzaam Stikstofbeheer (PGDA) goed waarin strengere regelds rond stikstof werden opgenomen.

Al sinds 1991 zijn Europese landen eigenlijk verplicht om te voldoen aan de Habitat-richtlijn, die stelt dat in bepaalde natuurgebieden (Natura 2000) gestreefd moet worden naar een ‘gunstige staat van instandhouding’. “Alhoewel de Europese wetgeving hier rond heel sterk is, heeft ze één groot nadeel. Ze is niet dwingend genoeg. Pas als er een uitspraak is van een rechtbank, wordt een overheid echt verplicht om in te grijpen.”