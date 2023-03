Twee ondeugende stenen beelden voor Natalia en Davy Parmentier in ‘Eenmaal andermaal’

Natalia en Axel stoten al snel op twee stenen beelden met een wel heel speciaal verhaal. De eigenaar wil ze enkel verkopen als koppel, maar dat ziet het duo niet zitten. “Ik vind dat ze weinig met mekaar te maken hebben”, verklaart Axel. “Ze beelden nochtans hetzelfde uit. Had u dat nog niet gezien?”, vraagt de eigenaar. Tot grote verbazing van Axel en Natalia wordt er in beide beelden oraal bevredigd. Dat hadden ze even niet zien aankomen.

Davy gooit het over een andere boeg. Al na enkele minuten valt zijn oog op een schattige E.T., maar het prijskaartje is buiten proportie. Jacques is niet meteen overtuigd, maar Davy geeft nog niet op.

Eenmaal Andermaal, VTM, donderdag om 20.35u