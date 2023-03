Man opgepakt die valies met bom, gas en aansteker incheckte op luchthaven in Pennsylvania

Marc Muffley werd gezien op beelden van bewakingscamera’s in de luchthaven van Lehigh Valley. De beelden werden opgenomen in de beëdigde verklaring van de FBI. — © AP

In de Amerikaanse staat Pennsylvania is een man opgepakt die op een internationale luchthaven een valies had ingecheckt met daarin onder meer een bom. Het explosief werd ontdekt tijdens een veiligheidsscreening. Als de valies op het vliegtuig naar Orlando was geraakt, zou dat een “significant risico” gevormd hebben voor het toestel en de passagiers, klinkt het in de aanklacht tegen de verdachte.

Marc Muffley (40) gaf maandag op de internationale luchthaven van Lehigh Valley zijn valies af aan een personeelslid van de incheckbalie voor Allegiant Air-vlucht 201 naar Orlando Sanford, in Florida. Toen zijn bagage nadien langs de veiligheidsscreening passeerde, weerklonk echter een alarm: er zouden explosieven in zitten.

Marc Muffley werd via het omroepsysteem van de luchthaven verzocht om zich naar de balie van de security te begeven. Daar daagde hij echter niet op. Bewakingscamera’s filmden hoe hij de luchthaven verliet.

Mengsel van poeders

Medewerkers van de Amerikaanse Transportation Security Administration (TSA) onderzochten zijn bagage en vonden, verstopt in de voering, een cirkelvormig voorwerp met een diameter van zo’n 5 centimeter, gewikkeld in wasachtig papier en vershoudfolie. In de valies zaten ook “een bus butaan, een aansteker, een pijp met sporen van een wit poeder, een draadloze boor met batterijen en twee verliesstroomschakelaars die met zwarte plakband aan elkaar waren geplakt”, verklaarden de autoriteiten.

Muffley op bewakingsbeelden van de luchthaven. — © AP

De luchthaven werd gedurende twee uur gesloten en de onmiddellijke omgeving in Allenstown werd uit voorzorg geëvacueerd, terwijl de ordediensten en twee bommenteams ter plaatse kwamen. Een bomtechnicus van de FBI nam een röntgenfoto van het ronde voorwerp en concludeerde dat er een korrelig poeder in zat, dat “vermoedelijk een mengsel was van flitspoeder en de donkere korrels die gebruikt worden in vuurwerk van commerciële kwaliteit”. Er waren ook twee lonten aan bevestigd. Het ging wel degelijk om een functionerend explosief, volgens de TSA.

Opgepakt door FBI

De FBI kon Muffley maandagavond laat “zonder incident” oppakken in zijn woning in Lansford, Pennsylvania. De lokale politiechef was er gecontacteerd door de FBI, en had bevestigd dat Muffley, die hij persoonlijk kende, inderdaad op het adres op zijn rijbewijs woonde.

Marc Muffley wordt beschuldigd van het bezit van een explosief in een luchthaven en het bezit van of poging tot plaatsen van een explosief of brandbaar apparaat in een vliegtuig. De poeders in zijn bagage waren “vatbaar voor ontsteking door hitte en wrijving, en vormden een significant risico voor het vliegtuig en de passagiers”, klinkt het in de aanklacht.

Muffley blijft minstens tot donderdagmiddag in hechtenis, wanneer hij via videoverbinding in een hoorzitting moet verschijnen. Over het motief of de bedoeling van de man is nog niets bekend.

