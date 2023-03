Matthijs van Nieuwkerk werkt mee aan onderzoek naar wangedrag bij ‘De wereld draait door’

De laatste tijd is het, na alle commotie rond zijn gedrag op de werkvloer, stil geworden rond de presentator van het legendarische ‘De Wereld Draait Door’. Maar dat betekent niet dat de kous af is.

In alle luwte werkt een onderzoekscommissie momenteel aan een groot rapport omtrent de werksfeer bij de Nederlandse Publieke Omroep. De commissie werd afgelopen november opgericht. Aanvankelijk was de aanleiding een uitgebreid artikel in de Volkskrant. Journalisten van het dagblad spraken met tientallen mensen die te maken kregen met Van Nieuwkerk. In het artikel werd gesteld dat de werkcultuur bij het NPO-programma van Matthijs schrikbarend was.

Tientallen medewerkers zijn als gevolg van extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen tussen 2005 en 2020 ziek uitgevallen. Volgens getuigen heerste er op de redactie een angstcultuur. “Het gevoel was: de zeis kan altijd onverwacht vallen”, aldus een redacteur. “Zonder dat je wist waarom. Lang bij De wereld draait door werken was het recept voor een burn-out.”

Omdat er in de dagen na het artikel nog meer meldingen kwamen over vergelijkbare gevallen binnen de gehele Publieke Omroep, is het onderzoek van de commissie nog uitgebreid. Onlangs was al te horen dat er ook op de sportredactie van het Journaal mistoestanden zouden hebben plaatsgevonden.

De onderzoekscommissie hoopt rond de zomer het rapport klaar te hebben. Van Nieuwkerk heeft toegezegd te zullen meewerken aan het onderzoek. Ook de toenmalige oversten bij omroep VARA, waaronder het programma viel, zullen gehoord worden. Hen wordt verweten dat ze klachten onder de mat veegden. Van Nieuwkerk zit sinds november werkloos thuis. Zijn contract is stopgezet, zijn programma’s overgenomen door collega’s.