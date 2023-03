Emma Meesseman en Kim Mestdagh door grote poort naar kwartfinale

Kim Mestdagh is in de running met Scho voor een stek in de Final Four van de Euroleague. — © Fiba

Geen problemen voor Emma Meesseman en Fenerbahce Istanbul op de slotspeeldag van de reguliere fase van de Euroleague Women. Een schitterende Meesseman (17 punten, 6 rebounds, 7 assists) leidde de Turkse ploeg in het Franse Bourges naar een 79-90 overwinning. Met 12 op 14 in poule A plaatst Fenerbahce Istanbul zich als groepswinnaar voor de kwartfinales. In de kwartfinale is het Hongaarse Sopron, de nummer 4 van poule B, de tegenstander. Ook Kim Mestdagh kwalificeerde zich met Schio voor een stek bij de laatste acht. De Italiaanse ploeg won op de slotspeeldag met 81-50 van Sopron en eindigde met 10 op 14 op de tweede stek in poule B op de tweede stek. In de kwartfinale wacht een clash met het Spaanse Valencia. De kwartfinales zijn een best of three en gaan door op 14, 17 en eventueel 22 maart. Fenerbahce Istanbul en Schio genieten van het thuisvoordeel. De twee overige kwartfinales zijn Praag (Tsjechië)-Salamanca (Spanje) en Mersin (Turkije) versus het Franse Bourges. De Final Four van de Euroleague Women gaat door op 14 en 16 april.