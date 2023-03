PROGRAMMA EK ATLETIEK INDOOR. Donderdag meteen 5 Belgen in actie op openingsdag EK in Turkije

Donderdag start het EK indooratletiek in de Turkse grootstad Istanboel. Met Eliott Crestan, Tibo De Smet en Aurèle Vandeputte komen in de Ataköy Arena meteen drie Belgen in actie in de reeksen van de 800 meter. Ook Jolien Boumkwo (kwalificaties kogelstoten) en Ismael Debjani (reeksen 1.500 meter) treden op de openingsdag aan.

Crestan, De Smet en Vandeputte proberen zich in de reeksen van de 800 meter (vanaf 17 uur Belgische tijd) te plaatsen voor de halve finales. Vooral De Smet, die de snelste Europese jaartijd op de 800 meter klokte (1:45.04, het Belgische record), mikt hoog. Crestan eindigde vorig jaar als zesde op het WK indoor en wil die prestatie in Istanboel bevestigen. Vandeputte hoopt te verrassen.

In het kogelstoten zijn de Belgische ogen gericht op Jolien Boumkwo. Zij stelde dit seizoen al meermaals haar Belgische record bij (tot 17m87) en verkeert in bloedvorm. In de kwalificaties probeert ze een finaleticket te bemachtigen.

Ismael Debjani. — © Geert De Rycke

Ismael Debjani verdedigt de Belgische kleuren op de 1.500 meter. De nationaal recordhouder (3:36.38) doet een gooi naar een finaleplaats. Op de 1.500 meter is het ook uitkijken naar wat de Noorse klepper Jakob Ingebrigtsen uit zijn schoenen schudt.

Veel Belgische kanshebbers

De komende dagen wacht nog heel wat lekkers aan de boorden van de Bosporus. Noor Vidts wil in een Belgisch duel topfavoriete op de vijfkamp Nafi Thiam het vuur aan de schenen leggen. Ook de Belgian Tornados stapten met medaillehonger op het vliegtuig. De aflossingsploeg op de 4x400 meter is al ruim een decennium een certitude bij de wereldtop en beleefde een onvergetelijk 2022 met goud op het WK indoor in Belgrado, brons op het WK outdoor in Eugene en zilver op het EK outdoor in München. Voorts mikt Ben Broeders in het polsstokspringen op eremetaal en hopen Rani Rosius en Delphine Nkansa te verrassen op de 60 meter.

Rani Rosius. — © BELGA

Daarnaast zakten ook heel wat internationale kleppers af naar Turkije, zoals de Nederlandse Femke Bol (400 meter), de Italiaanse sprintbom Marcell Jacobs (60 meter) en zijn Zwitserse evenknie Mujinga Kambundji (60 meter), de Griek Miltiadis Tentoglou (verspringen) en de Noor Karsten Warholm (400 meter). Grote afwezige is Armand ‘Mondo’ Duplantis. De Zweedse alleswinnaar, die zowel indoor (6m22) als outdoor (6m21) het wereldrecord polsstokspringen in bezit heeft, zakte niet naar Turkije af.

Wonderkind Duplantis verbrak recent nog het wereldrecord. In Istanboel wil hij de lat weer een centimeter hoger leggen. — © AFP

Sobere editie na desastreuze aardbeving

Het EK indooratletiek moest normaal een feest worden in Istanboel en bij uitbreiding heel Turkije, maar het land zit nog altijd met zijn gedachten bij de verwoestende aardbeving van ongeveer een maand geleden en naschokken in delen van Zuid-Turkije en Noord-Syrië. Hierbij kwamen tienduizenden mensen om het leven en de materiële schade is enorm. De EK-organisatie koos daarom voor een soberdere editie en schrapte diverse festiviteiten. Bovendien doneert European Athletics 1 euro per verkocht toegangsbewijs aan het goede doel.