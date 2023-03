Meer dan 1.000 euro nettoloon extra per jaar, maar wel een winkelkar die voor een stuk duurder wordt. Dat is grofweg wat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) als fiscale hervorming op de regeringstafel legt. Of de andere Vivaldipartijen kunnen leven met het plan zal de volgende dagen en weken moeten blijken.