Bruid en bruidegom leggen emotionele geloften af, maar genodigden zijn afgeleid door iets anders

Een huwelijksceremonie in de Filipijnen is iets anders gelopen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Toen de pastoor aankondigde dat het bruidskoppel de geloften mochten afleggen, passeerde net een bananenboot vol toeristen. “Het leek wel een scène uit een of andere komische film”, aldus een gast die zijn lach net kon inhouden.