Eenpersoonskamer alweer duurder, en vergelijken loont: bekijk hier de situatie in jouw ziekenhuis

In de 52 Vlaamse ziekenhuizen is een patiënt die kiest voor een eenpersoonskamer gemiddeld 153 procent meer kwijt aan ereloonsupplementen dan zijn lotgenoot in een meerpersoonskamer. Bij tien ziekenhuizen betaalt de patiënt zelfs 200 procent meer dan het Riziv-tarief. “Vergelijken loont, want de verschillen zijn niet mis”, zegt Jürgen Constandt, voorzitter van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ).