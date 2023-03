Genkse U19 betalen leergeld in Madrid en zijn uitgeschakeld in Youth League

De Genkse jonkies betaalden zeker voor rust leergeld in Madrid. Opvallend genoeg gingen met een wegglijdende Bangoura en aanvoerder Rommens twee van de meest ervaren Jong Genkspelers in de fout. Een rijper en razendsnel omschakelend Atletico strafte het snoeihard af en leidde na 45 minuten met 4-0. Daarbij kreeg het ook een zetje in de rug van de Cypriotische ref, die de bal al na amper drie minuten op de stip legde voor de thuisploeg maar dat even later niet deed na een duidelijke fout op de 15-jarige lefgozer Karetsas.

Een wilskrachtig Genk, dat zeker technisch niet moest onderdoen voor Atletico, rechtte de rug na rust. De sterk ingevallen Arabaci dwong thuisspeler Diaz tot een owngoal: 4-1. Verder dan die eerredder kwamen de bezoekers niet meer, al had zeker een indraaiende hoekschop op deklat van Karetsas een beter lot verdiend.

ATLETICO MADRID: Iturbe – Santemaria, Bonar (58’ Mbomio), Kostis, Moreno, Gonzalez (58’ Diaz) - Aitor Gismera, Munoz (80’ Gomez), El Jebari – Nino (72’ Igual), Raihani (58’ Denia).

KRC GENK: Chambaere - Caicedo, Al Mazyani, Kongolo (77’ Mirisola), Rommens - Bangoura, Akpan (46’ Swerts)- Martens (46’ Rotundo), Karetsas , Nuozzi (46’ Arabaci) – Decresson (88’ Da Costa).

Doelpunten: 4’ Nino (strafschop) 1-0, 28’ Raihani 2-0, 31’ Santemaria 3-0, 39’ Bonar 4-0, 59’ Diaz (owngoal) 4-1.

Gele kaarten: Bangoura, Denia, Al Mazyani, Caicedo.

Scheidsrechter: Theouli.

Toeschouwers: 16.000.

© Dominique Vaes

Yannick Carrasco was aandachtig toeschouwer. — © Dominique Vaes