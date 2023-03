In onze reeks ‘het grote darts-interview’ laten we een sporter elf pijltjes naar het dartsblok werpen, waarbij elk cijfer overeenkomt met een vooraf opgestelde vraag. Ook gaan we op zoek naar de beste darter, daarvoor krijgt de geïnterviewde drie pijltjes de kans. Vandaag: sprintster Rani Rosius, die vrijdag in Istanboel aan het Europees kampioenschap indoor deelneemt.