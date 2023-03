Vlaams Parlement dringt aan op striktere controles op misbruik SWT-stelsel

Het Vlaams Parlement vraagt dat de VDAB en de RVA striktere controles en sancties uitvoeren op mogelijke misbruiken van het SWT-stelsel (Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag). Dat staat in een voorstel van resolutie van Axel Ronse (N-VA), Robrecht Bothuyne (cd&v) en Tom Ongena (Open Vld) die het Vlaams Parlement heeft goedgekeurd. De linkse oppositiepartijen Groen en Vooruit onthielden zich, PVDA stemde tegen. De resolutie dringt ook aan op een betere activering van SWT’ers en zet in de verf dat SWT geen ‘brugpensioen’ is.

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement grijpen de discussie over afscheidnemend ACV-topman Marc Leemans aan om voorstellen te doen over het SWT-stelsel. Leemans stopt op 1 januari 2024 als voorzitter van de christelijke vakbond ACV. Het is de bedoeling dat het ACV hem ontslaat, zodat hij nadien in het SWT-stelsel kan stappen. Vanuit N-VA, Open Vld, MR en cd&v kwam er vandaag stevige kritiek op die regeling.

Naar aanleiding van die commotie vraagt het Vlaams Parlement in een resolutie “om het talent van 55-plussers, onder wie de SWT’ers, niet te laten verloren gaan, misbruik uit te sluiten en hen beter te begeleiden naar werk”.

“In Vlaanderen zijn er 5.208 SWT’ers. Dat zijn 5.208 gemiste kansen om vacatures in te vullen op deze enorm krappe arbeidsmarkt”, zegt initiatiefnemer Axel Ronse. “VDAB, de RVA en de sociale partners hebben de verantwoordelijkheid om klare wijn te schenken en de SWT’ers duidelijk te maken dat ze niet op ‘brugpensioen’ zijn, maar beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt”, stelt Ronse.

De indieners dringen aan op een betere activering van oudere werknemers en SWT’ers. “We willen het signaal geven dat ook ervaren mensen kansen moeten krijgen op de arbeidsmarkt. Werkgevers moeten daartoe voorzien in werkbaar werk. Zomaar mensen met ervaring afschrijven, is zonde van het talent. Ook VDAB heeft een belangrijke rol: zij moeten ook oudere werkzoekenden op een aangepaste manier begeleiden naar werk”, zegt cd&v-parlementslid Robrecht Bothuyne.

Misbruiken moeten volgens de resolutie ook beter aangepakt worden. “Een werknemer en werkgever die het op een akkoordje gooien om het stelsel van SWT te misbruiken, op kap van de werkenden, is onaanvaardbaar en hypocriet. Daarom moeten er striktere controles komen op mogelijke misbruiken van het systeem”, zegt Open Vld-parlementslid Tom Ongena.