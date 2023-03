Ervaringsdeskundigen anorexia starten zelfhulp in Limburg

Hasselt

Kinderen en jongeren met anorexia kunnen in Limburg nergens terecht voor een schoolvervangend traject. Daarom richt maatschappelijk werker Annemie Wysmans, moeder van een meisje met anorexia, samen met collega Ellen Wos, de vzw Casana op. Die moet jaarlijks tientallen Limburgse jongeren met een eetstoornis helpen. De 15-jarige dochter van Annemie Wysmans is herstellende van anorexia. We hebben een gesprek met Kaat, die in de moeilijkste periode van haar leven op lange wachtlijsten terecht kwam, toen ze de hulp juist het meest nodig had.