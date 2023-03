Auto knalt tegen bloembak die dienst doet als verkeersremmer in Louwel

Oudsbergen

In Louwel - ter hoogte van het voetbalveld - op de Weg naar Opoeteren heeft een auto een aanrijding gehad met een bloembak. Die bloembakken zijn op die plaats gezet omdat er te snel werd gereden bij het binnenrijden van de woonkern. De bestuurder kreeg de eerste hulp van een Rode Kruis medewerker die in de buurt was. De man raakte niet gewond. De wagen kwam langs de kant tot stilstand. Er was veel materiële schade. rdr

© RDr

