Peer

Heeft vezelhennep een belangrijke rol in de toekomst van de jonge landbouwer? De stad Peer heeft meegeschreven aan een Europees project dat dat in Limburg via proefvelden wil onderzoeken. Peers schepen van Landbouw, Dirk Colaers (cd&v) vond de inspiratie in een vezelhenneperceel dat hijzelf liet aanleggen.