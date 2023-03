Dilsen-Stokkem/Leuven

De kleine Mila, het kankerpatiëntje uit Dilsen-Stokkem dat in januari een levensreddende operatie onderging in Duitsland, viert woensdag haar tweede verjaardag in het UZ Leuven. “Als het zo goed blijft gaan, mag ze in de loop van volgende week naar huis”, zegt mama Debbie Geerkens.