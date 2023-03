Onze tv-tips: op antiekjacht in Tongeren, een legendarische componist en een biopic

Eenmaal Andermaal

VTM, do om 20.35u

Jacques Vermeire en Axel Daeseleire trekken vanavond naar de oudste stad van België, tevens de internationale hotspot voor antiek: Tongeren. Met in hun kielzog zangeres een showbeest Natalia en creatief directeur van VTM, Davy Parmentier. Natalia en Axel stoten al snel op twee stenen beelden met een wel heel speciaal verhaal: in beide wordt er oraal bevredigd. Davy laat zijn oog dan weer vallen op schattige E.T.(tove)

Hans Zimmer, Hollywood Rebel

Canvas, do, 23.05u

Deze documentaire is een eerbetoon aan het leven en carrière van de meest gevraagde en baanbrekende filmcomponist, van zijn roots in het naoorlogse Duitsland tot de grote successen in Hollywood. Doorheen zijn 40-jarige carrière heeft Hans de filmmuziek geherdefinieerd, het publiek in vervoering gebracht, nieuwe technieken gelanceerd en nieuwe generaties laten proeven van orkestmuziek. (tove)

Judy

Play5, do, 20.35u

Geslaagde biopic over actrice/zangeres Judy Garland die vanwege financiële problemen gaat optreden in Londen. Renée Zellweger is weergaloos als Garland, en in deze film zie je op wat voor manier Hollywood en alles wat erbij komt kijken een jong meisje kan opslokken (en uit kan spugen wanneer het wil). De eerste scene tussen Garland en studiobaas Louis B. Mayer is al een goed voorbeeld. (tove)