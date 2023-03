Hij was een van de grootste sterren in Nederland, maar na een beschuldiging van verkrachting werd Danny de Munk (53) vorig jaar uit de media verbannen. Weg optredens, weg rollen in musicals, weg passages op televisie. Op Play4 is hij donderdagavond wél te zien, in ‘Tulpen uit Antwerpen’. “Er liep inderdaad een onderzoek, maar dat is vóór de opnames beëindigd vanwege onvoldoende bewijs.”