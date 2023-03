PROGRAMMA WK SCHAATSEN. Donderdag gaat WK afstanden van start, Bart Swings treft op 5.000 meter meteen topfavoriet Patrick Roest

Op de eerste dag van de wereldkampioenschappen schaatsen in Heerenveen treft Bart Swings op de 5.000 meter de Nederlander Patrick Roest. Ze schaatsen in het negende en voorlaatste paar

Sandrine Tas komt donderdag op de 3.000 meter in het derde paar uit tegen Kaitlyn Mc Gregor, een Zwitserse van Canadese afkomst. Dat is het resultaat van de loting, die woensdag in Heerenveen is verricht.

Sandrine Tas. — © EPA-EFE

Het WK afstanden is voor schaatsers op de langebaan het belangrijkste en laatste toernooi van het seizoen. Roest is op de 5.000 meter de grote favoriet. Bij het vorige WK, twee jaar geleden, eindigde Roest achter de inmiddels gestopte Zweed Nils van der Poel als tweede.

Swings is de kopman van de Belgische afvaardiging, die verder bestaat uit Tas, Isabelle van Elst en Mathias Vosté. In 2021, ook in Heerenveen, veroverde Swings achter de Amerikaan Joey Mantia en de Nederlander Arjan Stroetinga brons op de massastart.

Anderhalve week geleden won Swings voor de vijfde keer in zijn loopbaan de wereldbeker op dat onderdeel. Die discipline staat zaterdag op de agenda (halve finale en finale). Swings komt in de Thialf Arena verder uit op de 1.500 en de 10.000 meter.