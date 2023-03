Een simulatie van de plannen: in het witte gebouw komen kantoren, het pand ernaast maakt plaats voor een glasconstructie. In het gerechtshof rechts komen appartementen en een horecazaak. — © rr

Hasselt

Projectontwikkelaar Kolmont heeft opvallende plannen met het oude gerechtshof in Hasselt. Het openbaar onderzoek loopt en het is de bedoeling om te starten met bouwen begin 2024. “Dit is zeker een opwaardering voor de Havermarkt.”