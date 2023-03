Coach Michael Van der Plaetsen traint mee met zijn nieuwe discipel Nafi Thiam in Zuid-Afrika. — © Instagram

Vergeet even alle olympische titels, wereldtitels, Europese titels en indoortitels van het verleden. Het EK indooratletiek in Istanbul is het eerste internationale kampioenschap van Nafi Thiam 2.0. Zuid-Afrika als nieuwe thuis, een nieuwe coach, een nieuwe aanpak en een nieuw doel.