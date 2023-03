Geen treinen van Hasselt naar Sint-Truiden en Tongeren in paasvakantie

LEES OOK: Treinverkeer in april sterk gehinderd door megawerf in Hasselt

Voor het derde jaar op rij gaan spoorbedrijven Infrabel en NMBS tijdens de paasvakantie voortwerken aan de megawerf in Hasselt. Van 1 tot en met 16 april zullen er vervangbussen rijden op de treinverbindingen die wegvallen.

© rr

Al sinds 2021 proberen Infrabel en NMBS de werken aan de sporen en het station in Hasselt zoveel als mogelijk te bundelen in de paasvakantie om de hinder voor treinreizigers te beperken. Zo wordt in het station nog gewerkt aan de verhoging en vernieuwing van de perrons waardoor ook reizigers met een beperkte mobiliteit in alle comfort de trein kunnen nemen. De perrons 4 tot 7 zijn vernieuwd. Dit jaar wordt gewerkt aan perron 8-9, 1 en A, een nieuw perron met doodlopend spoor. Volgend jaar komt dan nog perron 2-3 aan de beurt.

Seininrichting

Aan de sporen zelf gaat Infrabel in april het spoorrooster richting Alken aan de in- en uitrit van het station Hasselt vernieuwen. De voorbije jaren werd de kant Aarschot aangepast en vernieuwd. Ook de bovenleidingen en rijdraden op de spoorlijnen naar Alken en Bilzen worden deze paasvakantie vernieuwd.

Tussen Bilzen en Tongeren zal men de nieuwe seininrichting, aangepast aan het Europees veiligheidssysteem ETCS, in dienst stellen. Op heel wat plaatsen zijn in deze periode ook nog onderhoudswerken gepland. Zo wordt in Alken vanaf 27 maart de brug over de Meerdegatstraat vernieuwd. Het verkeer wordt dan omgeleid.