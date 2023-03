Meryame Kitir gaat weer aan de slag in het parlement: “Mijn missie is om er voor de mensen te zijn”

Meryame Kitir is weer aan het werk. Vandaag dook de Limburgse op in de Kamer, donderdag zal ze de plenaire vergadering bijwonen. “Door me even terug te trekken, heb ik de kans gehad om te herbronnen omdat ik er niet alleen voor de mensen wil zijn, maar ook voor mezelf”, schrijft ze in een post op haar Facebookpagina die in minder dan een uur tijd al bijna 1.000 likes verzamelde. “Ik zal bekijken hoe ik mijn rol nu nog beter kan opnemen in het parlement. Want het gaat me niet om de instituten, wel om de mensen.”

Kitir kondigde op 19 oktober plots haar vertrek aan “op doktersvoorschrift”. In een post op sociale media verwees ze naar haar mentaal welzijn. Maar diezelfde avond pakte Knack uit met een aantal getuigenissen van medewerkers die wezen op interne problemen op haar kabinet. In december bleek uit een interne doorlichting van haar kabinet dat ze ook niet kon terugkeren als minister van Ontwikkelingssamenwerking. Het vertrouwen tussen haar en een aantal medewerkers bleek niet te herstellen. Caroline Gennez nam haar rol als minister van Ontwikkelingssamenwerking over. Sinds haar vertrek heeft Kitir zich wel heel erg teruggetrokken uit de politieke mallemolen. Ze was nergens nog te bespeuren. Alain Yzermans, voorzitter van Vooruit Limburg, onderstreepte onlangs nog in deze krant dat zij de nummer één blijft in Limburg. “Point final”, voegde hij er voor alle duidelijkheid aan toe. Hij hoopt dat ze de Kamerlijst zal trekken. De partij scoort in de peilingen goed, maar zonder Kitir zou de Limburgse afdeling die goede kaarten wellicht moeilijk kunnen verzilveren. In dat geval zou de partij nog op zoek moeten naar een nieuw uithangbord. Aanvankelijk dacht iedereen dat ze zou terugkeren in januari, op de grote nieuwjaarsreceptie van de partij. Maar op dat moment was ze daar nog niet klaar voor. Kitir wil voorlopig nog geen interviews geven, ze wil zich concentreren op haar werk. Al zal het technisch onmogelijk zijn om donderdag in de Kamer journalisten te mijden.