Referee Department volgt het VAR-protocol en is niet van plan om AA Gent opnames te verschaffen na bijtende brief van Buffalo’s

AA Gent wil weten wat er is misgelopen bij de niet-bestrafte elleboog van Club Brugge-aanvaller Tajon Buchanan en wil inzage in de communicatie tussen de scheids en de VAR. Het Referee Department is echter niet van plan om opnames vrij te geven.

Voor alle duidelijkheid: vanuit het Referee Department komt geen officiële reactie meer op het statement van de Buffalo’s. Maar bij de scheidsrechterscommissie verwijzen ze wel naar het VAR-protocol van het IFAB, dat de internationale voetbalregels opstelt, en zeggen ze de opgenomen videobeelden van de videorefs enkel bruikbaar zijn voor interne educatieve doeleinden, zoals voor het opleiden van videorefs, óf - zo staat te lezen in het protocol - als er getwijfeld wordt aan de transparantie of integriteit van een VAR of een beslissing. Dat laatste is nu wel het geval, dus misschien kan AA Gent dat aangrijpen, maar eigenlijk geldt dat voor het geval er ernstige vermoedens zijn van matchfixing. En ondanks het feit dat in Gent de voorbije dagen te horen viel dat Kevin Van Damme een Club Brugge-fan zou zijn, zijn er helemaal geen aanwijzingen in die richting.

Het is dus alleszins niet de bedoeling (en ook niet de verplichting) van het Referee Department om AA Gent of eender welke misnoegde club opnames te bezorgen van de communicatie over een bepaalde fase. Te meer omdat er, zo klinkt het, geen precedenten zijn in het Europees voetbal. Informeel overleg kan echter altijd. Zo vindt er vrijdag ook een persmoment plaats in Tubize waarbij journalisten vragen kunnen stellen aan scheidsrechtersbaas Herbert Fandel en mogelijk ook Bertrand Layec. Of we daar sluitende antwoorden gaan krijgen is nog een andere vraag.