Fans sturen vliegtuigje naar Lommelse ‘Big Brother’-kandidaat Ali

Na Jason krijgt nu ook de Lommelse Ali uit ‘Big Brother’ een luchtboodschap van fans om hem een hart onder de riem te steken: “Voor het vliegtuigje was 1.000 euro nodig, de rest van het geld gaat naar slachtofferhulp in Turkije.”

“Hoe gaaf zou het zijn om een vliegtuigje over het ‘Big Brother’-huis te laten vliegen met de tekst ‘Ali Finali’?”, schreef Kimberly Wollaars op Facebook, organisator van de inzamelactie voor Ali’s luchtreclame. Ze haalde inspiratie bij ‘Big Brother’-kandidaat Jason, die begin februari ook een vliegtuigje kreeg toegestuurd met de tekst #teamjason.

“De fans wilden Ali de luchtboodschap sturen om hem te laten weten dat hij echt goed bezig is”, vertelt Kimberly. “Toen we van zijn familie groen licht hadden gekregen, hebben we meteen een inzamelactie op GoFundMe opgestart.”

‘Big Brother’-kandidaat Jason kreeg ook een vliegtuigje toegestuurd. — © Play

Dat bleek een groot succes. “Op amper 12 uur tijd haalden we 1.248 euro binnen”, liet ze woensdagvoormiddag op Facebook weten. “Omdat voor het vliegtuigje slechts 1.000 euro nodig was, schenken we de overige 248 euro aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije.”

Het vliegtuigje dat Ali’s fans voor hem regelden, zal donderdag 9 maart om 11 uur over het ‘Big Brother’-huis in Amsterdam vliegen.

LEES OOK. Lommelaar Ali gaat voor de overwinning in ‘Big Brother’: “Ik wil tot de eindstreep gaan. Het is alles of niks”

EF