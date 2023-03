Yentl (22) jaagt zijn wielerdroom na bij ploeg van YouTube-fenomeen Bas Tietema: “Op mijn wheelie moet ik nog wat oefenen”

Met honderdduizenden kijkers per aflevering op YouTube groeide de Nederlander Bas Tietema (28) uit tot een fenomeen. Met zijn nieuwe professionele wielerploeg wil Tietema dit jaar de koerswereld bestormen. Yentl Vandevelde (22), geboren in Gent en inwoner van Eke, is één van de renners die meestapt in het project. “We zijn razend ambitieus”, klinkt het.

De Nederlandse YouTuber Bas Tietema (28) groeide uit tot een fenomeen in de wielerwereld. Bij de jeugd werd hij ooit derde in Parijs-Roubaix, maar door blessures staakte hij enkele jaren geleden zijn wielerdroom. Tietema begon daarop met vrienden Devin en Josse grappige video’s te maken tijdens de Tour de France. En dat bleek een groot succes.

LEES OOK. Van Youtube-kanaal naar profploeg: Bas Tietema start eigen continentaal wielerteam

Met honderdduizenden ‘views’ per aflevering en honderdvijftigduizend abonnees op zijn YouTube-kanaal ‘Tour de Tietema’ groeide de Nederlander uit tot een internetfenomeen. In 2022 werd hij vervolgens toch profwielrenner en reed hij Parijs-Roubaix uit. Deze winter kwam de volgende stap met de oprichting van een eigen professionele wielerploeg: TDT-Unibet Cycling Team. (lees verder onder foto)

De officiële ploegfoto van TDT-Unibet Cycling Team — © TDT-Unibet Cycling Team

Samen met elf ambitieuze jonge renners wil Tietema de wielerwereld bestormen. Eén daarvan is Yentl Vandevelde (22), geboren in Gent maar nu woonachtig in Eke, bij Nazareth. “Toen ik vorig jaar in de zomer een bericht kreeg van Bas, heb ik geen seconde getwijfeld. Deze kans moest ik grijpen.”

Remco Evenepoel

Yentl Vandevelde is beloftevol. Vorig won hij het eindklassement van de U23 Road Series, maar zijn grote doorbraak blijft voorlopig uit. “Niet iedereen staat er direct zoals Remco Evenepoel of Arnaud De Lie. Veel jonge gasten zoals ik hebben enkele jaren nodig om zich te ontwikkelen als renner.”

Die kans wil Vandevelde grijpen bij de ploeg van Tietema. Tijdens de wintermaanden trainde hij daarom meerdere weken in Spanje om het seizoen voor te bereiden. “De basisconditie zit goed, maar ik moet mijn motor nog uitkuisen. En ohja, ook op mijn wheelie(enkel op het achterwiel rijden, red.) moet ik nog wat oefenen (lacht).”

Yentl Vandevelde — © TDT-Unibet Cycling Team

Droom

De wielerwereld kijkt met argusogen uit naar de prestaties van Tietema en zijn vrienden. “Mispak je niet aan ons”, zegt Yentl. “Onze video’s op YouTube zijn natuurlijk grappig, maar deze ploeg werkt heel professioneel. We doen het op onze manier, met als grote doel om samen goed te presteren.”

Wat de toekomst brengt voor Yentl, is afwachten. De wielrenner is sinds dit seizoen wel officieel prof. “Een droom gaat zo in vervulling: ik verdien mijn boterham met mijn passie. Niet het grote geld, maar ik ben dankbaar voor deze kans. Het is aan mij om die te grijpen en ook te verzilveren.”

INFO. De avonturen van TDT-Unibet Cycling Team dit wielerseizoen kan je volgen via YouTube en andere socialemediakanalen.

LEES OOK. YouTube-ster Bas Tietema maakt na jarenlange afwezigheid comeback in wielerpeloton: “Misschien verbaast hij ons”