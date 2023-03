Hij is 65, maar nog wekelijks staat Jean-Paul op het voetbalveld in Velm

Hij is pas 65 jaar geworden, maar Jean-Paul Medart staat nog regelmatig op het voetbalveld. Bij de veteranen in Velm is hij zowel op als naast het veld nog heel actief. “15 jaar geleden nam ik de draad van het voetballen weer op”, vertelt Jean-Paul. “En ik hoop het nog lang vol te houden.”

Jean-Paul was tot aan zijn pensioen arbeider bij de gemeente Gingelom. Ook vandaag werkt hij nog als klusjesman in de scholen van Gingelom en Monteaken. Maar daarnaast was voetbal altijd zijn passie. “Als 14-jarige ben ik beginnen voetballen in Gingelom, bij Sparta Landen heb ik mijn voetbalcarrière uiteindelijk afgesloten”, vertelt Jean-Paul. “Daartussen heb ik heel wat omzwervingen gedaan.”

“Zo speelde ik bij Jeuk”, gaat Jean-Paul verder. “Ik was erbij toen wij kampioen speelden in Jeuk en de beker van het gewest wonnen. In Landen mocht ik twee keer de kampioenstitel meevieren. Na Landen werd ik in Velm VV beloond met de trofee van meest verdienstelijke speler van het jaar. Uiteindelijk werd ik vier jaar speler-trainer bij Sparta Landen om na 46 jaar mijn carrière te beëindigen met provinciaal competitievoetbal.”

Diabetes

Maar Jean-Paul kon het voetballen toch niet loslaten. Op zijn 50ste verjaardag trok hij opnieuw de voetbalschoenen aan en sloot hij zich aan bij de veteranen van Velm. “En 15 jaar later sta ik dus nog steeds op het veld”, lacht Jean-Paul. “Ik hoop het ook nog lang vol te houden. Zo kan ik mijn conditie op peil houden, maar ook mijn gezondheid. Sporten helpt ook om mijn diabetes type 1 onder controle te houden.”

Voor zijn 65ste verjaardag werd Jean-Paul in de bloemetjes gezet bij de veteranen in Velm. Daar zien ze hem altijd graag komen. “Jean-Paul is altijd als een van de eersten aanwezig bij wedstrijden”, vertelt Gert Vandereyken, die de sportprestaties van de veteranen in goede banen leidt. “Niet alleen om te spelen. Ook na de wedstrijd zorgt hij ervoor dat inwendige sporter niets tekortkomt.”