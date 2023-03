Opvallend: Russische soldaten vragen in video om zich te mogen aansluiten bij Wagner

De Amerikaanse televisiezender CNN heeft een opvallende video gevonden op het internet. Het filmpje toont een groepje van tien soldaten die voor het Russische leger vechten en zich richten tot het huurlingenleger van Wagner: “We vragen om bij jullie te mogen aansluiten. We zijn alle tien gevechtsklaar.”

Na enkele moeilijke maanden, lijkt de Wagner-groep nu toch eindelijk zijn doel te zullen bereiken: de verovering van Bachmoet. En hoewel zowat elke militaire expert dat als een vrij onbelangrijke stap aanziet, zal het ongetwijfeld toch een enorme opsteker betekenen voor Wagner-baas Jevgeni Prigozjin, die van Bachmoet een prestigeproject heeft gemaakt. En ook soldaten van het officiële Russische leger zien de lokale doorbraak blijkbaar als een succes waar ze zich graag bij aansluiten.

In de video die CNN bespreekt, neemt één soldaat het woord. Hij richt zich rechtstreeks tot de Wagner-groep: “Helaas heeft de situatie hier geleid tot de ontbinding van ons regiment. We vragen om ons toe te laten bij jullie aan te sluiten. Wij zijn met tien soldaten die gevechtsklaar zijn.”

Op CNN beschouwen ze de video als een bewijs dat het niet goed gaat met het officiële Russische leger. “Tachtig procent van de Wagner-groep is afgelopen jaar gestorven of gewond geraakt. En toch willen Russische soldaten zich liever bij hen aansluiten. Deze boodschap is schadelijk voor alle Russische generaals en ook voor Poetin zelf”, aldus presentatrice Erin Burnett.