OVERZICHT. Dit is de goedkoopste bowlingbaan van Limburg: 25 euro minder voor evenveel plezier

Waar tast je het minst diep in je buidel om een potje te bowlen? Wij wierpen virtueel een strike in elke Limburgse bowlingbaan en telden heel uiteenlopende rekeningen: een uur spelen met drie personen in de goedkoopste bowling kost bijna 25 euro minder dan in de duurste.

Zo deden we de test

We maken in elke Limburgse bowling de rekening voor drie volwassenen op een zaterdagnamiddag. Er wordt een uur lang gespeeld en intussen bestellen we twee pintjes en een cola. In de meeste bowlingcomplexen betaal je de bowlingbaan niet per uur, maar wordt de kostprijs berekend per persoon en per spel. Om te weten hoeveel spelletjes je per uur met drie personen kunt spelen, testen we één bowlingbaan fysiek uit. Conclusie: in een uur tijd speel je met drie mensen gemakkelijk drie spelletjes. We tellen dus overal drie spelletjes per persoon, om correct te kunnen vergelijken.

We rangschikken onze acht bowlinguitjes van duur naar goedkoop:

1. Olympia in Hasselt: de duurste

Onze rekening: 53,6

Bowlingtarief: Op weekdagen betaal je in Olympia 3,5 euro per spel per persoon tot 18 uur en 4 euro later op de avond. Vanaf vrijdagavond bedraagt de prijs voor de rest van het weekend 5 euro. Bowlingschoenen zijn gratis. Na drie spelletjes met drie stranden wij dus op 45 euro.

Drie drankjes: 8,6 euro

Interessant: Olympia biedt het unieke concept ‘Lounge Bowlen’ aan: een beeld-, licht- en geluidsshow van formaat tijdens het bowlen. Je kan ‘Lounge Bowlen’ op vrijdag- en zaterdagavond, voor 6 euro per spel per persoon.

Kuringersteenweg 242 in Hasselt. Open: elke dag. Info: www.oly.be

© Karel Hemerijckx

2. Sportagon in Tessenderlo

Onze rekening: 52,8 euro

Bowlingtarief: Je betaalt hier op elk moment 5 euro per spel per persoon. Bowlingschoenen zitten inbegrepen in de prijs. Voor ons gezelschap van drie maakt dat dus 45 euro.

Drie drankjes: 7,8 euro

Interessant: Sportagon biedt verschillende acties aan om in verhouding iets goedkoper te bowlen en te drinken. Als student speel je bijvoorbeeld voor 18 euro twee spelletjes, krijg je twee frisdrankjes en een portie gefrituurde hapjes.

Sportlaan 5 in Tessenderlo. Open: wo t.e.m. zo. Info: www.sportagon.be

© Karel Hemerijckx

3. Bowling Antares in Lommel

Onze rekening: 51,3 euro

Bowlingtarief: Op zondagavond en van maandag tot en met vrijdag tot 18 uur betaal je 2,6 euro per persoon per spel. Vanaf 18 uur betaal je van maandag tot donderdag 4,3 euro. Op vrijdagavond, zaterdag en op zondag tot 18 uur bedraagt de prijs 4,8 euro per spel per persoon. Onze som is dus uiteindelijk dus 43,2 euro.

Drie drankjes: 8,1 euro

Interessant: Hoewel de prijs hier op zaterdagnamiddag in verhouding met de rest best hoog is, speel je hier door de week voor 18 uur en op zondagavond aan een heel voordelig tarief.

Vreyshorring 212 in Lommel. Open: elke dag. Info: www.bowlingantares.be

© Karel Hemerijckx

4. ‘t Kanaal in Beringen

Onze rekening: 43,8 euro

Bowlingprijs: Door de week betaal je hier 3 euro per spel per persoon voor 18 uur en 4 euro daarna. Op vrijdag, zaterdag en zondag betaal je 4 euro tot 18 uur, later op de avond wordt dat 4,7 euro. Voor bowlingschoenen betaal je niet extra. Wij spelen drie spelletjes met drie personen en betalen 36 euro.

Drie drankjes: 7,8 euro

Interessant: Naast bowlen kan je in dit indoor-sportscenter ook onder meer snookeren, poolen, darts spelen en is er een kinderspeeltuin.

Commelo 11 in Beringen. Open: wo t.e.m. ma. Info: www.kanaalkanaal.be

© Karel Hemerijckx

5. Bowling Epsilon in Diepenbeek

Onze rekening: 43,5 euro

Bowlingtarief: Je betaalt hier altijd 4 euro per persoon per spel, behalve op vrijdag- en zaterdagavond vanaf 20 uur. Dan kost het je tijdens het discobowlen een euro meer (per spel, per persoon). Schoenen zijn gratis. Met drie personen spelen we drie spelletjes op een uur tijd. Dat kost ons 36 euro.

Drie drankjes: 7,5 euro.

Interessant: Bowling Epsilon is een modern uitgebouwd centrum en beschikt over een smakelijke snackkaart met nachos (klassiek 12 euro, pulled pork 16 euro en pulled chicken 16 euro), bitterballen (6 euro voor tien stuks), verschillende burgers en pizza’s.

Wijkstraat 39 in Diepenbeek. Open: wo t.e.m. zo. Info: www.bowlingepsilon.be

© Boumediene Belbachir

6. Bowling Maaseik

Onze rekening: 43,2 euro

Bowlingtarief: Van maandag tot donderdag betaal je 2,5 euro per persoon per spel tot 19 uur en 3 euro na 19 uur. Op vrijdag kost bowlen je 3 euro voor 19 uur en 4 euro later op de avond. In het weekend tel je 2,5 euro neer voor 14 uur en 4 euro later op de dag en ’s avonds. Bowlingschoenen zijn overal inbegrepen. Som: 36 euro.

Drie drankjes: 7,2 euro

Interessant: Voor 19 euro per persoon boek je een ‘Play en Pizza’-activiteit. Je mag dan twee spelletjes spelen, krijgt twee consumpties en één pizza naar keuze.

Sportlaan 12 in Maaseik. Open: elke dag. Info: www.bowling-maaseik.be

© Karel Hemerijckx

7. Bowling Admiral in Maasmechelen: de goedkoopste drankjes

Onze rekening: 31 euro

Bowlingtarief: Je betaalt hier niet per spel maar per uur: 23 euro per uur, per bowlingbaan. Daarnaast bedraagt de verplichte huur van bowlingschoenen 1 euro per persoon. We betalen dus 25 euro.

Drie drankjes: 6 euro. Hier zijn de drankjes het goedkoopst van alle Limburgse bowlingcomplexen.

Interessant: Voor 12 euro per persoon kunnen kinderen hier twee spelletjes spelen, krijgen ze een hoofdgerecht én een verrassing.

Wipstraat 2 in Maasmechelen. Open: ma en wo t.e.m. za. Info: www.bowlingadmiral.be

© Karel Hemerijckx

8. Activ in Tongeren: de goedkoopste

Onze rekening: 28,8 euro

Bowlingtarief: Je kan hier per spelletje of per baan per uur betalen. Die laatste formules zijn in groep meestal voordeliger. Op weekdagen betaal je voor 18 uur bijvoorbeeld 18 euro per baan, daarna 21 euro. Op zaterdag tel je tussen 14 en 18 uur 21 euro per baan neer en vanaf 18 uur 24 euro per baan. Je betaalt in Tongeren niets extra voor bowlingschoenen. Voor ons bedraagt de rekening dus 21 euro.

Drie drankjes: 7,8 euro

Interessant: Activ is een heel uitgebreid vrijetijdscomplex: je kan hier bijvoorbeeld ook lasergamen en squashen. Op deze bowlingbaan ben je op elk moment van de week het goedkoopst af.

Rutterweg 63 in Tongeren. Open: elke dag. Info: www.activ1.be