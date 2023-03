Met deze wereldtoppers speelt Thibaut Vervoort straks in zijn nieuwe Chinese 3X3-team: “Onze uitvalbasis is Novo Mesto”

“Ja, het was inderdaad een financiële aanbieding die in niet kon weigeren. Voor een goed begrip ik tekende voor één seizoen (tien maanden) bij de Chinese CBA (Chinese Basketball Associaton),” zei Thibaut “Must See TV”, de zevende beste spelers van de 3X3 World Tour.

Het zijn “zotte” dagen voor Thibaut Vervoort. Nadat dinsdag duidelijk werd dat hij zijn kameraden verlaat van Team Antwerp en een profcontract tekende bij de Chinese CBA wordt hij overstelpt met berichtjes. “Iedereen wenst me veel sportief succes bij mijn nieuwe uitdaging. Toen de mensen uit China me contacteerden heb ik met mijn vriendin Esmee uiteraard moeten overleggen. Ook met Team Antwerp. Het was echter snel duidelijk dat ik zo een financiële uitdaging met een geweldige sportieve challenge moest aannemen. Ik hoop vooral een betere 3X3-speler te worden en dat is dan weer goed voor de 3X3 Lions. Ik kijk dit jaar immers ook naar het WK in Oostenrijk, de European Games in Polen en het EK in Israël,” zegt Thibaut Vervoort.

Olympische Spelen in Parijs is het grote doel

“Maar de focus gaat dus eerst naar de start van dit nieuw project. Ik zal uiteraard enkele keren in China moeten zijn. Waar is nog niet duidelijk. Dat wordt ook eerstdaags beslist. Vermits de World Tour naast in Azië en Amerika vooral toernooien in Europa heeft is de uitvalbasis wel het Servische Novi Sad. Daar kan ik vriendin Esmee al eens laten overkomen. Tevens hoop ik dat ik uiteraard enkele keren naar Antwerpen kan afzakken. Met Team Antwerp waren we in 2021 en 2022 ook veel on the road. Op dat vlak zal er niet veel veranderen.”

Het Chinees project krijgt naast spelers uit China en Thibaut Vervoort ook twee Letse toppers van Riga, Karlis Lasmanis (12de worldranking) en Edgars Krumins (20ste worldranking), en de Nederlander Dimeo van der Horst (8ste op worldranking). China, achtste op de Olympische Spelen en 15de op de internationale FIBA ranking, heeft geen ploegen in World Tour. “Met deze selectie van spelers zullen er dus twee ploegen in de World Tour komen. De Chinese CBA wil enerzijds zich verder profileren in het 3X3 basketbal om anderzijds hun Chinese spelers beter te laten worden in de Pro Tour. Dat is ook goed voor hun nationale ploeg. Voor mij dus ook een “win-win”. Ik wil met de 3X3 Lions (6de van de wereld) schitteren op het EK en WK en vooral ons kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs. Dat is de grote ambitie.

Spelen tegen Team Antwerp

“Ja uiteraard zal ik Nick (Celis), Bryan (De Valck), Dennis (Donkor) en Caspar (Augustijnen) en Team Antwerp in de 3X3 World Tour tegenkomen. Emotioneel en vooral leuk. Ik hoop vooral dat ik tegen hen vele finales kan spelen. Dat zou voor iedereen ideaal zijn,” aldus nog Thibaut Vervoort.