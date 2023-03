Travis Scott slaat geluidsman in het gezicht en brengt voor 12.000 euro schade toe aan apparatuur van nachtclub in New York

Travis Scott was woensdag agressief in een New Yorkse nachtclub. — © Amy Harris/Invision/AP

Rapper Travis Scott was woensdag agressief in een nachtclub. Na een ruzie heeft hij een geluidsman in het gezicht geslagen en heeft hij 12.000 euro schade aangericht aan apparatuur.

De rapper had ruzie met een geluidsman van de populaire club Nebula in New York. Volgens de politie van New York werd Scott fysiek agressief tijdens de ruzie en sloeg hij de geluidsman met zijn vuist in het gezicht. Daarna heeft hij een speaker en tv-scherm ter waarde van 12.000 dollar vernield. Hij heeft vervolgens de nachtclub verlaten en is toen met de auto gevlucht.

Anderhalf jaar geleden kwam Scott ook al in opspraak. Tijdens zijn concert op festival Astroworld drong zijn publiek massaal naar voren. Hierdoor ontstond paniek en raakten mensen in de verdrukking. Tien mensen kwamen hierdoor om het leven. Scott werd verweten dat hij zijn concert niet stil had gelegd. De rapper zei in een interview dat hij het niet doorhad en beschuldigde zijn ‘in-ear-person’ dat hij niks te horen kreeg.

