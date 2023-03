Politie stuurt drone in de lucht bij controles aan school in Zolder

Heusden-Zolder

Samen met het droneteam van de federale politie heeft de lokale politie woensdag een controle uitgevoerd in de buurt van de school De Leerplaneet in Zolder. Er ging extra aandacht naar de fietsstraten. Zowel ’s ochtends als namiddag werd er met 6 agenten gecontroleerd. Via de live beelden zagen ze hoe drie voertuigen het inhaalverbod in de fietsstraat negeerden en hoe 6 voertuigen fout parkeerden. Vijf bestuurders gebruikten hun gsm aan het stuur, nog eens twee bestuurders lapten de voorrangsregels aan hun laars en een bestuurder reed te snel in de buurt van een school. De nodige pv’s werden opgesteld. mm