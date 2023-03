Zulte Waregem wil dit seizoen geen matchen meer spelen onder leiding van Bram Van Driessche en Nicolas Laforge: “Foute beslissingen krijgen steeds meer impact op het professionele voetbal”

Zulte-coach Leye ging tijdens de bekerwedstrijd in de clash met Van Driessche. — © BELGA

Ook voor Zulte Waregem is de maat vol. Het optreden van ref Bram Van Driessche en VAR Nicolas Laforge tijdens de terugwedstrijd in de halve finale van de Croky Cup valt heel slecht bij de clubleiding : “Essevee is ontgoocheld en kwaad na de zeer discutabele arbitrage tijdens de wedstrijd KV Mechelen - SV Zulte Waregem.”