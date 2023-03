Energiewaakhond maakt werk van overwinstbelasting elektriciteitsproducenten

De overwinstbelasting werd in het leven geroepen om de energiecrisis voor consumenten draaglijker te maken. Zij betalen sinds de Russische invasie in Oekraïne torenhoge prijzen voor gas en elektriciteit - zeker in het najaar van 2022 - terwijl energieproducenten net van de hoge prijzen kunnen profiteren om extra winst te maken.

De regering besliste daarom alle winst af te romen boven een plafond van 130 euro per megawattuur. Bedoeling is met die middelen de steunmaatregelen voor consumenten te financieren.

Het is aan de Creg om die overwinstbelasting te becijferen en een voorstel te doen. De regulator doet dat op basis van een verklaring van de betrokken producenten. Voor de periode van 1 augustus tot eind december 2022 heeft de Creg nu een digitaal model van aangifte ontwikkeld. “Een belangrijke eerste stap”, klinkt het bij de regulator.

De aangifte door de stroomproducenten moet gebeuren voor eind april. Concreet gaat het om uitbaters van kerncentrales, windmolens, zonnepanelenparken en geothermie-, biomassa- en afvalcentrales. Voor alle duidelijkheid: het gaat om eenheden met een vermogen van meer dan 1 megawatt. Particulieren met zonnepanelen zijn met andere woorden niet betrokken.