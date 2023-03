Hilary Duff vertelt over lastige jaren na haar rol als Lizzie McGuire: “Ik was een angstige tiener, die veel op mijn schouders had”

Voor de Amerikaanse actrice Hilary Duff (35) was het erg moeilijk om los te komen van haar rol als Lizzie McGuire. Dat vertelde ze onlangs in een podcast. “Ik was wanhopig om mijn eigen persoon te zijn.”

Momenteel is de actrice te zien in How I met your father, maar velen zullen nog altijd Lizzie McGuire zien wanneer Hilary Duff op het scherm verschijnt. Die rol vertolkte ze begin jaren 2000 in de gelijknamige Disney-reeks en de actrice vertelde onlangs in de podcast Dear Media’s Good Guys dat ze het moeilijk vond om los te komen van dat personage.

“Zo lang zeiden mensen steeds ‘Lizzie, Lizzie, Lizzie’ en nu nog steeds, wat me niet meer stoort, maar dat deed het een tijdje wel, alsof ik gewoon wanhopig mijn eigen persoon moest zijn,” zei Duff. Ze besloot zich daarom op muziek te focussen. “Ik dacht dat muziek een goede manier zou zijn om mezelf opnieuw te introduceren, en dat was ook zo.” Duff bracht verschillende albums uit en scoorde ook enkele hits. “Ik denk dat dat vijf jaar van mijn leven was waarin ik probeerde een persoon te worden die ik wilde zijn buiten wie iedereen wilde dat ik was”, vertelde ze. “Ik herinner me dat ik op tournee was en dat moeders naar me toe kwamen en zeiden: ‘Verander nooit. Wat je ook doet, verander nooit en te nimmer,’ en dan ging ik naar mijn kleedkamer na een meet-and-greet en zei: ‘Wat?’. Ze bedoelden er waarschijnlijk niets mee, maar kun je je voorstellen dat je een 18- of 17-jarige vertelt om nooit te veranderen?”

Ze voegde eraan toe: “Ik was een angstige tiener, die veel op mijn schouders had, dus ik wilde veranderen en ik wilde andere dingen dragen en dingen proberen. Ik denk dat mensen een versie van jou verzinnen die ze willen, en dan heb je zoiets van: ‘Ik ben dat eigenlijk niet. Of ik wil niet verantwoordelijk zijn voor wanneer ik het wel wil veranderen.’”