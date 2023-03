Rafael Nadal bevestigt forfait voor Indian Wells en Miami door beenblessure en dreigt zo voor het eerst in 18 jaar uit de top 10 te tuimelen: “Ik ben er enorm verdrietig om”

2023 is nog niet het jaar van Rafael Nadal. In januari liep hij tijdens de tweede ronde van de Australian Open, de eerste Grand Slam van het jaar, een zoveelste zware blessure op. Hij verloor de match en staat nu nog altijd aan de kant. Ook de Masterstoernooien van Indian Wells en Miami komen te vroeg.

De laatste jaren sukkelt de 36-jarige Spanjaard van de ene blessure in de andere. Als bij wonder wist hij op halve krachten vorig jaar wel nog de Australian Open en Roland Garros te winnen, maar sinds een forfait voor de halve finale op Wimbledon midden 2022 gaat het alleen maar bergaf.

Op de Australian Open begin dit jaar blesseerde Nadal zich opnieuw, dit keer aan zijn been. Hij liep een tweedegraads letsel in de iliopsoas-spier van het linkerbeen op en zou 6 à 8 weken out zijn. Hoewel de Spanjaard al zeer voorzichtig beginnen trainen is in zijn thuisbasis in Mallorca, komt het toptoernooi van Indian Wells (8 tot 19 maart) te vroeg. Ook het daaropvolgende toernooi van Miami moet de 22-voudig Grand Slam-kampioen aan zich laten voorbijgaan.

Nadal bevestigde de forfaits zelf op Instagram: “Het is al een tijdje geleden dat ik met jullie communiceerde”, begint hij zijn boodschap waarbij een filmpje van zijn revalidatie te zien is. “Ik heb mijn tijd genomen en ben begonnen met revalidatie, sportschool en fysiotherapie volgens de instructies van de dokters. Ik hoop snel klaar te zijn om terug te komen in de beste omstandigheden.”

“Ik vind het jammer dat ik niet kan deelnemen aan Indian Wells of Miami. Ik ben enorm verdrietig om er niet bij te zijn. Ik zal al mijn Amerikaanse fans missen, maar ik hoop ze later dit jaar tijdens de Amerikaanse zomertoernooien te zien.”

ATP-record in gevaar

Nadal zal - zoals wel vaker de voorbije jaren - wellicht opteren om door blessureleed in één keer alle Amerikaanse toernooien te skippen en pas weer in actie komen bij de graveltoernooien van Monte Carlo, Rome en Madrid, de voorbereidingstoernooien op Roland Garros. De Franse Grand Slam is zonder twijfel het favoriete toernooi van de Spanjaard. In juni hoopt hij er voor een vijftiende (!) keer te winnen.

Deze beslissing betekent niet alleen dat Nadal de eerste twee ATP Masters 1000-evenementen van het jaar zal missen, maar ook zijn langlopend ATP top 10-record komt in gevaar. De Spanjaard staat namelijk sinds 2005 onafgebroken in de top tien van de wereldranglijst en is daarmee de enige speler ooit die zo lang bij de beste tien ter wereld staat. Maar Nadal zal zijn rankingpunten van Indian Wells vorig jaar nu verliezen en lijkt zo voor het eerst in achttien jaar uit de eerste tien plaatsen te vallen.