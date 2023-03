Fransman Nans Peters wint Italiaanse seizoensopener na solo van 30 kilometer in helse omstandigheden

LIVE. Volg alle laatste nieuwtjes in de koers hier!

Natuurlijk wilden er zich vooral Italianen mengen in de vroege vlucht van de dag, maar onze landgenoot Dimitri Peyskens was ook mee. Als enige buitenlander met acht Italianen. Bekende namen waren daar niet bij, maar we vermelden ze voor de volledigheid: Davide Baldaccini, Andrea Garosio, Filippo Ridolfo, Emanuele Ansaloni, Gabriele Petrelli, Florian Kajamini, Francesco Galimberti en Matteo Freddi. Op 70 kilometer van de finish zat hun verhaal er al op. Peyskens hield het nog enkele kilometers langer vol, maar moest zich ook snel gewonnen geven voor het aanstormende peloton.

Cosnefroy breekt finale open (en valt)

De finale begon op 40 kilometer van de streep dankzij Benoit Cosnefroy. De Fransman van AG2R Citroën kreeg de Italiaan Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty) met zich mee, maar schoof dan onderuit in een afdaling op het kletsnatte wegdek. Heel veel regen en zes graden Celsius, ook in het noorden van Italië is er nog geen sprake van lenteweer.

Cosnefroy en Rota werden ingelopen, er vormde zich een ‘groepje der favorieten’ en op een kleine 30 kilometer van de streep koos Nans Peters - ook al een Fransman van AG2R - voor een solo. Hij bouwde zijn voorsprong geleidelijk uit, bleef recht tijdens de tricky afdalingen en liet niemand meer terugkeren. Knappe zege van de 28-jarige Fransman, die in 2019 al een rit in de Giro en in 2020 een rit in de Tour won.