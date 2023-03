Hommeles omdat gemeente “te veel” aankopen doet bij Coolblue: “En onze lokale handelaars dan?”

De meerderheid in Zele kiest voor kleine aankopen te vaak voor grote internetgiganten, zoals Coolblue, in plaats van de lokale handelaars te steunen, dat zegt oppositiepartij Open VLD. Het gemeentebestuur weerlegt dat.

“Naar aanleiding van klachten van burgers, visuele waarnemingen dat Coolblue veelvuldig pakjes levert aan het gemeentehuis en een onderzoek van de financiële bewegingen, kwamen we tot een verassende conclusie”, zegt Geert Roosenboom (Open Vld).

“De voorbije twee jaar is er voor meer dan 30.000 euro gespendeerd bij internetbedrijven, voornamelijk CoolBlue NV en Allekabels BV. Een koffiemolen van 59 euro, een eenvoudige gsm, een kabeltje, een bureaustoel, daar hoeft men geen openbare aanbesteding voor uit te schrijven. Het gemeentebestuur had deze aankopen ook eenvoudig bij de winkel achter de hoek of naast de deur kunnen bestellen. Onze lokale handelaars krijgen zand in de ogen gestrooid door allerlei acties, maar als het erop aankomt shopt het gemeentebestuur zelf niet lokaal.”

Spelregels

Volgens de meerderheid blijkt uit een analyse dat er meer dan ooit lokaal gekocht wordt. “De gemeente spendeerde de afgelopen vier jaar meer dan 20,4 miljoen bij Zeelse ondernemingen”, weerlegt Thomas Bauwens (CD&V), schepen van Financiën.

“Dat gaat over zowel investeringen als dagelijkse uitgaven. In de vorige legislatuur werd 11,2 miljoen gespendeerd bij lokale ondernemingen. We bestellen dus gevoelig meer bij lokale ondernemingen. We moeten ons aan bepaalde spelregels houden en kunnen niet zomaar een winkel binnenstappen om iets te kopen. De wetgeving verplicht ons om een vergelijking naar prijs en kwaliteit te maken, waardoor niet altijd aan een lokale handelaar kan toegewezen worden.”