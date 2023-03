Parket opent onderzoek naar zware val van baby bij onthaalmoeder: “Verklaring en verwondingen komen niet overeen”

Het incident in Kessel-Lo waarbij maandag een zes maanden oude baby een levensbedreigende schedelfractuur opliep, was mogelijk niet een gewoon ongeluk zoals origineel werd gedacht. Het parket opent een gerechtelijk onderzoek naar opzettelijke slagen en verwondingen.

De feiten speelden zich maandagochtend omstreeks 10.30 uur af bij een 33 jaar oude onthaalmoeder in Tweebunders in Kessel-Lo. Op dat ogenblik waren er drie kindjes in haar opvang. Volgens haar verklaring was de vrouw het meisje aan het verzorgen op de verzorgingstafel, toen de baby ten val kwam. Het meisje landde op de verzorgingstafel en was meteen bewusteloos. Ze werd met een schedelfractuur en hersenbloeding afgevoerd naar het ziekenhuis en wordt sindsdien in kunstmatige coma gehouden.

Zoals de onthaalmoeder het incident omschreef, ging het om een ongeluk. Maar daaraan wordt nu blijkbaar toch getwijfeld. “De vrouw werd dinsdag uitvoerig audiovisueel verhoord door de politie. Zij blijft bij haar initiële verklaring. Volgens de bevindingen van de wetsdokter is deze verklaring echter niet compatibel met de verwondingen die het meisje opliep”, klinkt het bij het Leuvense parket.

Verder onderzoek

Het parket vorderde daarom een gerechtelijk onderzoek wegens opzettelijke slagen en verwondingen. De onthaalmoeder werd woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, waar zij opnieuw haar aanvankelijke verklaring bevestigde. Ze werd in voorlopige vrijheid gesteld, mits naleving van voorwaarden.

Het onderzoek zal verdergezet worden onder leiding van de onderzoeksrechter, om de ware toedracht van de gebeurtenissen te achterhalen. Eerder al werd in samenspraak met de onthaalmoeder beslist dat er zeker tot het einde van de week geen opvang meer georganiseerd zou worden.