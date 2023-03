Dertiger die buurman zou bedreigd hebben met bijl riskeert celstraf: “Hij werd jarenlang gepest”

Op 22 augustus 2020 werd de politie opgeroepen voor een burenruzie in een appartementsgebouw in Maasmechelen. De dertiger zou, volgens de verklaringen van zijn bovenbuur, met een bijl gedreigd hebben en de elektriciteitskast van het slachtoffer stuk gemaakt hebben. “De beklaagde bedreigde zijn buurman met de dood”, zo sprak de Tongerse aanklager, die een celstraf van zes maanden met probatieuitstel en een geldboete van 800 euro eist.

Pesterijen

Volgens de advocaat van de dertiger klopt dat verhaal niet helemaal en is het gebaseerd op leugens. “Mijn cliënt werd al twee jaar lang gepest door zijn bovenbuur. Die man roddelde over hem en sprak altijd slecht. Op die dag kwam het weer tot een conflict. Mijn cliënt is dan naar de kelder gegaan om tot rust te komen. Daar vertelde een andere bewoner dat de buurman weer had geroddeld over mijn cliënt. Hij heeft dan de stroommeter afgezet om zijn bovenbuur naar beneden te lokken.” In de kelder kwam het uiteindelijk tot een confrontatie.

“Mijn cliënt heeft hem gevraagd om met die pesterijen te stoppen, maar zijn bovenbuur lachte hem gewoon uit. Toen heeft hij de behuizing van de elektriciteitskast met zijn vuist stukgeslagen. Dat geeft hij toe. Maar een bijl heeft hij nooit gebruikt. Heel deze ruzie kadert in de jarenlange leugens van de bovenbuurman. Zijn verklaringen zijn dus niet geloofwaardig.”

Voor de beschadigingen aan de meterkast, vraagt de raadsman de opschorting. “Ik vraag u verder om mijn cliënt vrij te spreken voor de bedreigingen.”

Vonnis volgt op 29 maart.