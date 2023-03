Autopsie toont aan: Emilia Chini (75) is al na enkele uren gestorven

Emilia Chini (75) uit Eisden heeft niet lang afgezien nadat ze vorige week woensdag verdween. Uit de eerste resultaten van de autopsie blijkt dat de vrouw snel overleden is. “Ze is maximaal een halve dag na haar laatste maaltijd gestorven”, klinkt het bij het parket.

“We zijn heel verdrietig dat we mama moeten afgeven, maar tegelijkertijd zijn we ook opgelucht dat ze teruggevonden is.” Dat zei Dominique Maussen dinsdag toen het lichaam van zijn moeder gevonden was, bijna een week nadat ze verdween in Eisden-Tuinwijk. Toch vreesde de familie van Emilia ‘Emilietta’ Chini nog dat ze dagen had afgezien voor ze overleed en dat ze nog levend gevonden had kunnen worden.

Uit de eerste resultaten van de autopsie die woensdag op het lichaam van Emilia werd uitgevoerd, blijkt dat dat niet het geval was. “De vrouw is vrij snel overleden, maximaal een halve dag na haar laatste maaltijd”, zegt Anja De Schutter van het parket Limburg. “Het is dus een kwestie van uren geweest. Uit de voorlopige resultaten van de autopsie blijkt ook dat er geen sporen van geweld zijn.”

Emilia Chini verdween vorige week woensdag om 17 uur uit haar woning in de Damhertstraat in Eisden-Tuinwijk. Bijna een week lang zochten haar familie, de politie, de Cel Vermiste Personen en honderden vrijwilligers met man en macht naar de dementerende vrouw. Zondag werd een pantoffel en een zakdoek gevonden. Op 300 meter van die locatie werd haar lichaam dinsdag uiteindelijk gevonden door een wandelaar, in een greppel aan de Meisberg.

