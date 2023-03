Van Bommel wil profiteren van dipje bij Union om finale te halen: “Hopelijk duurt die fase nog héél even voort”

Antwerp weet wat het donderdag moet doen tegen Union: met één goal verschil winnen om verlengingen af te dwingen en met meer dan één goal om door te stoten naar de finale. “Hopelijk spelen we zondag een ‘voorfinale’”, zei Mark van Bommel met een knipoog over de confrontatie in de competitie tegen KV Mechelen, dat zich als eerste wist te plaatsen voor de bekerfinale.

In de heenwedstrijd speelde Antwerp FC nog afwachtend en leek het lange tijd met een brilscore naar huis terug te keren, tot Nieuwkoop de thuisploeg uiteindelijk nog een gunstige uitgangspositie bezorgde met een rake kopbal. “Nu is het duidelijk: we moeten winnen!”, klonk Mark van Bommel klaar voor de strijd. “Maar dat willen we altijd, waar we ook spelen.”

En net dan, met een tegenstander die moet komen, kan Union gevaarlijk zijn. “Het is gewoon een goed team. Union is in België één van de beste ploegen in de omschakeling. Maar het is dan weer geen luizige counterploeg, want ze kunnen ook gewoon goed voetballen.”

Niet trainen op strafschoppen

De omstandigheden waarin Antwerp de Brusselaars treft, zijn anders dan een maand geleden. Union zette na Nieuwjaar een straffe reeks neer van negen wedstrijden zonder nederlaag met daarin slechts drie tegengoals. In de voorbije twee wedstrijden moest doelman Anthony Moris zich plots acht keer omdraaien. “Tot aan de wedstrijd tegen Standard (2-4 verlies voor USG, red.) had Union echt een superdefensie. Ze hadden hun zaakjes goed voor mekaar. Het loopt nu even wat minder en hopelijk blijven ze nog minstens een paar dagen in die fase zitten”, aldus Van Bommel, die het donderdag niet tot penalty’s wil laten komen.

© BELGA

“Een trap kan je trainen, de omstandigheden niet”, zei de Nederlandse coach, die zijn spelers dus niet zal laten trainen op elfmeters. De laatste jaren lijkt de aanpak van een strafschoppenreeks nochtans wetenschappelijker te worden, maar Van Bommel ziet het anders. “Voetbal is geen wetenschap.” Zijn doelman, Jean Butez, gaat na de training soms wel in doel staan om een paar strafschoppen te stoppen, zo liet hij ons weten na de -gewonnen- strafschoppenreeks tegen SK Beveren drie rondes eerder in de beker.

Geen robotsport

De Bosuil is donderdag uitverkocht en wie dan ook aanwezig is -weliswaar vanuit Tubeke-, is de videoref, die de afgelopen dagen stevig ter discussie stond. Kevin Van Damme, tijdens het afgelopen weekend de VAR tijdens Club Brugge - AA Gent die de fase met Buchanan liet passeren, werd in eerste instantie aangeduid, maar zal donderdag geen videoscheidsrechter zijn tijdens Antwerp - Union.

“Ik ben blij dat er een VAR is in de beker en ik blijf voorstander. Zeker bij buitenspelfases. Zo had de goal van Beveren tegen ons in de beker nooit geteld. Een groot gevaar van de VAR vind ik dan weer dat ze fases stopzetten, zodat je ze anders kan gaan interpreteren. Ach, het zal altijd afhankelijk blijven van menselijke beslissingen. En misschien maar goed ook, want voetbal moet geen robotsport worden”, besloot Van Bommel.