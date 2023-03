Harry en Meghan “stomverbaasd” over uithuiszetting door koning Charles

De Britse koning Charles heeft naar verluidt beslist om Frogmore Cottage, de woonst van zijn zoon Harry en zijn echtgenote Meghan Markle nabij Windsor Castle, af te nemen. Hij zou het huis aan zijn broer prins Andrew willen schenken. Volgens bronnen dicht bij het koppel zijn Harry en Meghan in schok. “Dit betekent het einde van Harry en Meghans tijd in het Verenigd Koninkrijk.”

Prins Harry en Meghan reageren “stomverbaasd” nu Harry’s vader Charles hen uit Frogmore Cottage, hun laatste woonst in Verenigd Koninkrijk, wil zetten. Dat verklaart Omid Scobie, de schrijver die meewerkte aan de biografie van het koppel, in Yahoo News. En nog twee andere royals zouden ontzet zijn door de beslissing.

Koning Charles heeft naar verluidt beslist dat Harry en Meghan niet langer welkom zijn in het landhuis, dat zij in 2018 van koningin Elizabeth kregen als huwelijksgeschenk. Het koppel verblijft doorgaans in de Verenigde Staten, maar behield Frogmore Cottage als vaste verblijfplaats in het Verenigd Koninkrijk.

Frogmore Cottage — © rr

Biografie

Volgens Scobie kregen Harry en Meghan de boodschap dat het huis naar “iemand anders” zou gaan. Koning Charles zou het aan zijn omstreden broer Andrew willen geven. Hij zou het proces rond de uithuiszetting al gestart zijn enkele dagen nadat Harry’s spraakmakende biografie Spare uitkwam.

“Dit betekent het einde van Harry en Meghans tijd in het VK”, zeggen koninklijke bronnen. Scobie citeert nog een vriend van het koppel: “Het voelt allemaal erg definitief en als een wrede straf. Het is alsof de familie ze voorgoed uit beeld wil verwijderen.” Het koppel zou volgens die bronnen nog tot de zomer tijd hebben om het huis leeg te maken, terwijl ze eerst maar twee weken kregen. Ze zouden al aan het plannen zijn om hun spullen naar Californië te verhuizen.